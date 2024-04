Vorig jaar werd hij nog 9e in de Hel, dit jaar lijkt Parijs-Roubaix een calvarietocht te worden voor Laurenz Rex (24). Onze landgenoot raakte betrokken bij een vroege val, maar hield zich ondanks schaafwonden en gescheurde kledij toch staande in de eerste groep op de eerste kasseistroken. Tot hij even niet alert genoeg was en opnieuw ten val kwam.