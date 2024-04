Westerlo-fans jennen met zakdoek voor salonremise-tranen, maar Gent lacht laatst: "Een teken van overgave?"

Nadat de Kempenaren op de laatste speeldag van de reguliere competitie het op een gelijkspel hielden met Racing Genk, had Gent motivatie in overvloed om een goed resultaat neer te zetten in 't Kuipje.

Niet dat het de thuisploeg kon behoeden van een duidelijke nederlaag. Na de 0-3 kon Hein Vanhaezebrouck zijn glimlach moeilijk verbergen.

"Er is wat geteased tussen beide supportersgroepen. Ook nog wat na de wedstrijd. Dat hoort erbij, vind ik", oordeelt de T1 na de zoete zege.

Waarna een gevat antwoord volgde op de witte zakdoeken.

"Wat is dat? Een teken van overgave of zoiets? Of een sein voor vredesbesprekingen? Ik heb het niet gezien, anders hadden we misschien een deal kunnen vinden."

Wie laatst lacht ...