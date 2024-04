De valse start van Antwerp zindert na bij coach Van Bommel: "Plaatsen 1 en 2 worden erg moeilijk"

zo 7 april 2024 00:47

Het gevreesde rapport: 0 op 6. Daarmee opent Antwerp zijn Champions' Play-offs. Zowel tegen Anderlecht als tegen Genk ging de landskampioen met het kleinste verschil onderuit. "We waren gewoon niet in staat om een goal te maken", deelt trainer Mark van Bommel. "Maar het betekent niet dat we alles nu al gaan weggooien."

Van grote verschillen in de Play-offs wil Mark van Bommel niet weten. Dat zag hij ook tegen KRC Genk niet op het veld en het scorebord. "Genk maakte dan wel een mooie goal, wat de wedstrijd een beetje op slot deed", stelt de T1 van Antwerp. "Het lukte ons niet om echt gevaarlijk te worden. We waren niet in staat om een goal te maken. Mijn jongens zijn dan ook teleurgesteld." "Na twee wedstrijden in de play-offs hebben we nul punten, dat is niet goed, hè", trapt Van Bommel een open deur in. Maar nu al gaan focussen op de bekerfinale? "Nee, we gaan het nu nog niet weggooien. Er zijn nog 8 wedstrijden, dus er kan nog veel. Al worden plaatsen 1 en 2 erg moeilijk."

Vorige week hielden we al een zuur gevoel over. Dit erbij ... Dat komt even aan. Vincent Janssen