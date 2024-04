Lotte Kopecky staat te popelen voor "supertoffe" Parijs-Roubaix: "Maar vorig jaar mag niet de standaard zijn"

za 6 april 2024 12:24

D-Day voor Lotte Kopecky (28). Al maanden staat 6 april met rood aangestipt in haar agenda, want de wereldkampioene wil bij haar 4e deelname Parijs-Roubaix op haar erelijst zetten. Wat vertellen het hoofd en de benen bij de start in Denain?

"Of ik naar deze koers het meeste heb uitgekeken?" Lotte Kopecky zuchtte eens diep, maar haar antwoord sprak boekdelen. "Ja, dat kan je wel zeggen." "Ik vind Parijs-Roubaix supertof. Deze koers ligt me en ik heb hier nog niet gewonnen. Ik heb er heel veel zin in." Kopecky verkende gisteren. "Het lag er redelijk bij, maar er zijn verraderlijke stukken waar het plots glad wordt. Dat kan toestanden zoals vorig jaar opleveren. Je moet alert zijn." Over haar vorm en die van haar ploeg SD Worx-Protime is al veel gezegd en geschreven. "We zeggen het ook in onze ploeg: vorig jaar was fantastisch, een jaar waar je bijna alleen van kon dromen." "We beseffen goed dat het niet elk jaar zo zal zijn. Dat mag niet de standaard zijn, want ook de andere vrouwen doen er elke dag alles voor. Het is niet vanzelfsprekend om zomaar alle koersen naar je hand te zetten."

Er zijn verraderlijke stukken op de kasseien waar het plots glad wordt. Dat kan toestanden zoals vorig jaar opleveren. Je moet alert zijn. Lotte Kopecky