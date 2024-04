De laatste sprokkels voor Parijs-Roubaix: "Graag een broertje of zusje" en "Een plan zo simpel als pompwater"

za 6 april 2024 16:21

Daags voor Parijs-Roubaix zijn de deelnemers in Compiègne voorgesteld aan de wielerfans. Onze man sleurde na de ploegpresentatie een resem (Belgische) favorieten en outsiders voor zijn microfoon.

Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike): "In Vlaanderen was ik waar ik moest zijn. Ik voelde me goed, maar ik kreeg het te koud door de regen. Ik heb met Roubaix een haat-liefdeverhouding. Ik kijk elke dag naar mijn trofee en ik hoop dat ik die kassei een broertje of zusje kan geven. Ik denk dat ik weer op dat niveau zit, maar het is er nog niet uitgekomen."

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck): "Dat we geschiedenis kunnen schrijven door als eerste ploeg de 3 monumenten op een rij te winnen? Dat besef is er, maar 2 monumenten is ook al uniek. Het bewijst hoe moeilijk het is. We hebben er de ploeg voor. Of Mathieu van der Poel me nog verbaast? Neen, wij zien het ook op momenten die jullie niet zien, zoals op training. Of we 2 kopmannen hebben? Ik denk het wel. We gaan beter met 2 wapens naar de oorlog."

Julien Vermote (Visma-Lease a Bike): "Mijn rollercoaster blijft draaien. Mijn deelname was niet gepland, maar zo gaat het in koers. Halfweg de verkenning donderdag zei men: "Proficiat, je rijdt." Ik wist dat dit mijn rol zou zijn. Ik was niet zeker van de grote koersen en dat moet je accepteren. Je moet vooral klaar zijn als je er moet staan."

Mads Pedersen (Lidl-Trek): "De voorbije week is goed verlopen. Ik zie enkel nog kleine gevolgen van mijn val. Mijn vorm is er en die is niet verdwenen na Vlaanderen. Ik sta waar ik wil staan."

Stefan Küng (Groupama-FDJ): "Mijn knie was stevig geraakt in Vlaanderen, maar het zal me niet hinderen. Je moet vooral rustig blijven in de beginfase, ook bij pech. Daarna kun je focussen op je race. Je hebt de benen, grinta en geluk nodig. Ik verkies droge stenen boven modder. Van der Poel volgen? Ik hoop het. Het zou beter zijn mocht hij mij niet kunnen volgen."

Oliver Naesen (Decathlon-AG2R): "Ik ben altijd een beetje nerveus voor deze koers. Ik heb hier al zoveel meegemaakt en alles is mogelijk, in positieve en negatieve zin. Morgen is belangrijk voor onze sponsor. Zij hameren op deze koers. Ons plan? Dat is zo simpel als pompwater: als een groep wegrijdt voor de stenen, moet iemand meeschuiven die ver kan geraken. Als ik daar gratis kan zitten, dan teken ik ervoor. Maar als ik de ene na de andere aanval volg, dan komt dat mij duur te staan. Ik moet vooral wakker zijn zodra de kasseien beginnen."

Tim Merlier (Soudal-Quick Step): "Ik heb er vertrouwen in en ik probeer iets te doen. Ik kan ook in dienst rijden als dat nodig is. Als de kans er is, wil ik de handschoen opnemen. Blijkbaar zijn de woensdagkoersen nu van ons, maar we proberen ook de wedstrijden op zondag naar onze hand te zetten."

Tom Pidcock (Ineos): "Dit is een verrassing, hé. Dinsdag voelde ik me al beter na mijn val maandag. Ik kon meteen weer trainen en heb dus niet te veel gemist. Ik heb de ploeg gebeld en heb gezegd dat ik wilde deelnemen. Ik heb hier nog nooit als prof gereden en ik heb niet verkend, maar kasseien zijn kasseien. Ik heb wel een beetje pijn, maar het is niets ernstigs."

Tim Wellens (UAE): "Iedereen hoopt dat het morgen droog zal zijn. Ik heb een paar keer in de regen verkend: alleen valt het mee, in groep kan ik het me niet inbeelden. De kans op vallen lijkt me 10 keer groter in een natte Roubaix." "De vraag om deel te nemen kwam van de ploeg. Er zijn bij ons niet zoveel kandidaten. Van de 7 starters zullen 2 renners de kasseien al niet zien: eentje is ziek, een andere heeft ook problemen. Ik was zelf wel geïnteresseerd. In de Ronde waren mijn benen zeer goed en in een week zullen die niet weg zijn. De chicane? Ik ben een zeer grote fan! Op training kreeg ik het al benauwd tegen 40 km/u."

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe): "Dit is een van de hoofddoelen van mijn seizoen en ik wil in de top 10 eindigen. Met mijn benen zit het goed. De chicane? Het zal chaos zijn, maar ik wil liever relatief fris opdraaien als 20e dan volledig à bloc als 1e."

Brent Van Moer (Lotto-Dstny): "We zullen mannen zoals Arnaud De Lie en Florian Vermeersch missen. Er wordt daardoor iets meer naar mij gekeken. Ik heb de voorbije koersen pech gehad en ik hoop me te kunnen tonen. Ik heb mezelf wel wat druk opgelegd. Dit is de laatste kans dit voorjaar en in Roubaix kan het ineens een mooi voorseizoen worden."

Laurenz Rex (Intermarché-Wanty): "Vorig jaar had ik hier een van mijn beste dagen en ik hoop morgen op een nog betere dag. Ik hoop beter te doen dan mijn 9e plaats van vorig jaar. Mijn zelfvertrouwen tegenover de grote mannen is er nog niet echt. Ik probeer te volgen zonder overmoedig te worden. Ik voel wel wat meer druk op mijn schouders. Het is bizar om als leider aan een koers te beginnen en om te lezen dat men top 5 van mijn verwacht."

Jules Hesters (Flanders-Baloise): "Het valt al bij al nog mee gezien de snelheid en de klap bij mijn val in de Scheldeprijs. Ik zit weer recht op mijn fiets ondanks de salto mortale." "Ik debuteer, maar ik heb al enorm veel bijgeleerd in mijn eerste klassieke voorjaar. Parijs-Roubaix is mijn droomkoers. Als klein manneke keek ik telkens naar de tv-uitzending. Ik kijk er enorm naar uit om te ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen op de kasseien. Ongeacht het verloop of mijn achterstand: ik wil sowieso tot op de piste geraken."

Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech): "Dit is de klassieker die het best aanleunt bij mijn capaciteiten. Ik heb hier al in de top 10 gereden. Het geheim? Niet te veel op kop rijden. Met vroeg meeschuiven maak je hier een kans: je blijft uit de miserie en achtervolgen is in deze koers nefast. Ik zal zeker meegaan met een goeie groep en hoop op de finale."