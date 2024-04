Merijn Zeeman over pechvogels en afscheid: "Emotioneel gesprek voor Wout en mij"

vr 5 april 2024 17:23

Was 2023 bijna te mooi om waar te zijn, dan heeft 2024 stilaan de allures van een nachtmerrie. Visma-Lease a Bike blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Merijn Zeeman en Richard Plugge, de peetvaders van de ploeg, praten over hun gevallen kopmannen, afscheid nemen en bouwen aan een veilige toekomst.

Het had de week van de waarheid moeten zijn voor Visma-Lease a Bike. Dit jaar werd er volop gemikt op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar iedereen weet wat er met de kopman (en zowat elke Visma-handlanger) gebeurd is. Als klap op de vuurpijl ligt ook het andere pronkstuk, Jonas Vingegaard, in de kreukels. "Zijn vrouw en dochter zijn nu bij hem in het Baskenland", deelt sportief directeur Merijn Zeeman een update. "Hopelijk kan hij snel naar huis om te herstellen." Voor prognoses, zeker richting de Tour, is het volgens Zeeman nog te vroeg. De Nederlandse architect van de topploeg had vandaag wel nog contact met die andere pechvogel, Wout van Aert. "Ik stuurde hem dat ik verbaasd ben hoe snel zo'n topsporter herstelt tegenover een gewone sterveling. Zijn wonde zag er een stuk beter uit en hij krijgt meer energie." "Ook voor hem is het elke dag afwachten. We moeten bekijken hoe alles evolueert en tot wanneer hij buiten strijd is. De Giro? Dat schuiven we voor ons uit. We hebben zeker nog een week nodig om dat goed te beoordelen."

Ik heb Wout gelukkig onder 4 ogen kunnen vertellen over mijn afscheid. Het was voor ons allebei emotioneel. Merijn Zeeman

Van Aert en Zeeman verstaan elkaar blindelings, maar de samenwerking stopt na dit seizoen. "Ik heb het hem gelukkig onder 4 ogen kunnen vertellen", zegt de Nederlander over zijn vertrek naar voetbalclub AZ. "Het was vroeger uitgelekt dan gehoopt en het was voor ons allebei emotioneel. Ik heb veel te danken aan Wout. Hij is een fantastische sporter en een nog mooier mens. We hebben samen zoveel meegemaakt." "Het deed me heel veel, maar hij begreep ook waarom ik het heb gedaan. Het kostte me langzamerhand meer moeite en ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging." Die vindt Zeeman dus in het voetbal. "Wout is zelf niet zo'n voetbalfan, maar ik nodig hem uit wanneer we in de Europa League tegen een Belgische club spelen."

SafeR moet vertrekken

Tussen de medische updates en toekomstplannen door bekommert ook Visma-Lease a Bike zich uiteraard over de vele valpartijen en de veiligheidsdiscussie in de wielersport. "Er is verdriet, maar ook een soort boosheid", vat CEO Richard Plugge zijn gevoelens samen bij de vele crashes. "Er staat met SafeR een organisatie klaar, maar het is nog niet gelukt." "Dat had de val van gisteren niet kunnen vermijden, maar het is wel het begin van een oplossing door met een onafhankelijke instantie naar het parcours en het gedrag van iedereen - renners, ploegen, organisatoren en UCI - te kijken." "Die aanbevelingen moeten we zo snel mogelijk implementeren. Het is nu te veel een politiek proces geworden. Je moet net voor de mensen opkomen en ook aan de business denken. Dit is schadelijk voor onze sport." "Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar ik word boos dat we er nog geen werk van maken. Ik voel me daar verantwoordelijk voor richting alle renners."

Het is dapper dat ASO nadenkt over een icoon zoals Wallers. Daar verdienen ze alle lof voor. Is het de juiste oplossing? Dat weet ik niet. Moet je het afschieten? Dat zou ik ook niet doen. Richard Plugge