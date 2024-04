"Het is niet meer de sport waarvoor ik gekozen heb": renners trekken zelf aan de alarmbel na vele valpartijen

Het doel heiligt de middelen. Om tegenwoordig een koers te winnen, nemen renners steeds meer risico's. Alles-of-niets, met alle gevolgen van dien. Een kwalijke evolutie die ervaren profrenner Ben Hermans (37) doorheen zijn carrière het peloton zag overnemen. "Veiligheid in de koers? Vooral de renners zelf moeten aangepakt worden", getuigt hij in Sporza Daily.

"Veel succes aan degenen die voor veiligheid in koers willen zorgen, maar het zijn inderdaad vooral de renners zelf die aangepakt moeten worden", getuigt ook zijn naamgenoot en Cofidis-renner Ben Hermans (37) - die al meer dan vijftien jaar actief is als prof.

Alleen: wie beschermt de renners tegen zichzelf? Gisteren stak Quinten Hermans nog veelzeggend de hand in eigen boezem na de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland: "We zoeken de limieten zelf te hard op", klonk het eerlijk.

De nieuwe garde renners heeft de koers spectaculairder gemaakt, maar Hermans ziet ook een keerzijde van de medaille bij die evolutie.



"Het gevoel met vroeger is enorm veranderd. Renners gedragen zich meer en meer als opgejaagd wild en schuwen de risico's steeds minder. Zeker de jongeren. Wanneer ik 23 jaar was heb ik me nooit zo gedragen, maar het doel heiligt de middelen, blijkbaar. En met die ingesteldheid gaan renners domme dingen doen."

Een mentaliteitswijziging die Hermans met lede ogen heeft aanzien en ook verder gaat dan fysiek stunt- en vliegwerk.

"Tegenwoordig heersen er soms rare omstandigheden in het peloton. Het respect is vaak ver te zoeken. Gisteren zag ik een renner - die meer dan 50 koersen op zijn palmares heeft - in koers constant gepest en getreiterd worden door jonge renners. Dat gebeurde vroeger veel minder, nu word je gewoon weggekwakt als je niet meewil."

"Het is misschien hard om het zo te zeggen, maar dit is echt niet meer de sport waarvoor ik gekozen heb. Ik hoop dat er opnieuw een mentaliteitswijziging komt, maar - eerlijk - in topsport is dat o zo moeilijk."