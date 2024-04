Airbags, leren vallen en beschermende kleding: zo willen de sportartsen de koers veiliger maken

"Het aantal valpartijen in wielerwedstrijden met ernstige lichamelijke en competitieve gevolgen neemt onthutsende proporties aan", klinkt het bij de Sport- en Keuringsartsen.

"Steeds meer renners gaan tot het gaatje. Of erover."

"De jongste Ronde van Vlaanderen werd gewonnen met een gemiddelde van bijna 45 km/u, in afdalingen zijn snelheden tot 70 of 80 km/u normaal. En tijdens bergritten in de Tour of de Giro gaat het nog harder."

"Terwijl de renners enkel een minimalistisch valhelmpje en een

lycrapakje dragen", zuchtten de dokters van de SKA, die met een reeks maatregelen komen.