Lennard Kämna heeft dienst intensieve zorg verlaten na ongeval op training

Hoopgevend nieuws uit het kamp van Bora-Hansgrohe.



De toestand van de Duitse wielrenner Lennard Kämna , die woensdag op training in Tenerife werd aangereden door een auto, is stabiel en hij kan al opnieuw praten.

De Duitser raakte zwaargewond aan zijn borstkas en liep onder meer ribbreuken en een longkneuzing op.

"De voorbije dagen is zijn gezondheidstoestand positief geëvolueerd en daardoor mag hij de afdeling intensieve zorg verlaten", laat zijn Duitse team weten.

De Duitser bereidde zich op Tenerife voor op zijn grote doelen dit seizoen: de Giro d'Italia (4 tot 26 mei) en de Tour de France (29 juni tot 21 juli). In aanloop naar de Italiaanse wielerronde nam hij normaal gezien ook deel aan de Tour of the Alps (15 tot 19 april).

Kämna is een klimmer pur sang en won op zijn 27e al in alle drie grote rondes een etappe. In de Ronde van Italië eindigde hij ook als negende in het algemeen klassement, tot dusver zijn enige toptienplaats in het eindklassement van een grote ronde. Dit seizoen kwam hij nog niet aan winnen toe.