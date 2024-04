AA Gent heeft nieuwe stadionnaam: Sam Baro koopt met eigen bedrijf rechten voor 1 miljoen per jaar

KAA Gent speelt zijn thuiswedstrijden vanaf nu in de Planet Group Arena. Het stadion blijft uiteraard hetzelfde, alleen de naam wijzigt. De club was op zoek naar een nieuwe naamsponsor sinds eind vorig jaar de letters Ghelamco van het stadion gehaald werden. Opvallend, de Planet Group is een van de ondernemingen van Sam Baro, de eigenaar van KAA Gent.

Het wordt weer even oefenen voor de voetbalcommentatoren: Gent speelt vanaf nu dus in de Planet Group Arena. Het HR-bedrijf van AA Gent-eigenaar Sam Baro betaalt 1 miljoen per jaar voor de naming rights van het stadion.

Planet Group was al loge- en tribunesponsor van AA Gent. Met de stadionnaam wordt het partnership nog verder uitgebreid.

Sam Baro nam in juli vorig jaar 97 procent van de aandelen van de voetbalclub over en wou daarbij ook voor lokale verankering zorgen. Ook Planet Group, Baro’s grootste onderneming, heeft zijn hoofdzetel in Gent.

“Ik vind het belangrijk om Planet Group te linken aan sport”, zegt Sam Baro. “Een

gezonde geest in een gezond lichaam, dat blijft de basis voor alles. Dus als Planet Group via branding erin kan slagen om mensen aan het sporten te krijgen, dan creëren we iets moois."

"Daarnaast is het belangrijk voor AA Gent om via de naamgeving van het stadion extra inkomsten te genereren. Het huidige contract is in dat verband een substantiële verhoging ten opzichte van het vorige.”