"Onbekende Vlaming" Sam Baro voorgesteld als overnemer AA Gent: "Ik ga hier niet de scepter zwaaien"

Dat eerste contact groeide uiteindelijk uit tot een definitief engagement, waarbij Baro de club overneemt voor 7,5 miljoen euro én belooft extra geld te investeren, in eerste instantie zo'n 22,5 miljoen euro in verschillende fases de komende 2 jaar.

"Ik dacht: verdorie, moeten we het echt zo ver gaan zoeken? Waar gaan we niet voor iemand die het DNA van Gent en van de club kent?"

De voorstelling van Sam Baro werd ingeleid door een uitvoerig exposé van voorzitter Ivan De Witte, die nog eens schetste hoe ze bij de "Gents-Meetjeslandse ondernemer" - zoals Baro zichzelf omschrijft - zijn uitgekomen. "In onze zoektocht naar een overnemer waren er enkele internationale kandidaturen naar boven gekomen, maar daar hadden we toch wat vragen bij", vertelt De Witte. De voorzitter zag het onder meer niet zitten dat Gent slechts één van vele clubs zou zijn van een nieuwe eigenaar.

Baro: "Overname is geen emotionele keuze"

Hierna nam Sam Baro zelf het woord. Of zoals hij zichzelf met een kwinkslag naar enkele artikels in de pers omschreef: "de onbekende Vlaming Sam Baro".

"Ik ben hier voor de lange termijn"

Hoe wil hij dan zijn stempel drukken op de club? "De belangrijkste stempel is financieel. Het is niet de bedoeling dat ik hier nu plots de scepter ga zwaaien. Daarom dat Ivan aanblijft als voorzitter en Michel (Louwagie) CEO blijft."

Sportieve vragen voor De Witte

Alsof hij wou onderstrepen dat alle sportieve dossiers nog altijd door De Witte en Louwagie worden behandeld, speelde Sam Baro alle andere hete hangijzers vlotjes door naar de voorzitter.

Wil Gent nog doorgaan met Hein Vanhaezebrouck als coach, bijvoorbeeld? "Hein heeft nog een contract voor 1 jaar", dribbelt De Witte om de hete brij heen. "Dat onderwerp is vandaag niet aan de orde, al vind ik hem nog altijd een bijzonder sterke trainer. En dat zal niet veranderen."

En de naam van het stadion, de Ghelamco Arena, zal die binnenkort veranderen? "Daar zijn inderdaad gesprekken over", bevestigt De Witte. "Maar er is nog geen beslissing. Tot dan laten we zoals het is."

Dat is dan ook de kern van de boodschap die AA Gent vandaag heeft gebracht: er mag dan wel een nieuwe eigenaar zijn, toch zal er op korte termijn niet veel veranderen met De Witte en Louwagie die de touwtjes in handen houden.