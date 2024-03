Toby Alderweireld is niet te spreken over rood voor kopstootje: "Moeten toch niet als schapen op veld staan?"

zo 31 maart 2024 10:16

Een rode kaart aan het einde van een sterke eerste helft zet kwaad bloed bij Antwerp. The Great Old verloor na rust de controle over de wedstrijd in Anderlecht door een "kopstoot"-incident. Toby Alderweireld begrijpt dan ook niets van de beslissing om Wijndal naar de kleedkamer te sturen. "Het is gewoon een kleine reactie waar gretig gebruik van wordt gemaakt", oordeelt de kapitein.

"De enige juiste beslissing in die fase is geen rood geven." Dat is het verdict van Toby Alderweireld over het incident tussen Wijndal en Hazard in de eerste topper van de Champions' Play-offs. "Dat deed de scheidsrechter ook niet, maar zijn oordeel werd overroepen. Het is geen kopstoot, eerder een kleine reactie waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Voor mij is dat nooit een rode kaart." Een jammerlijke zaak vindt de kapitein van Antwerp, die de intensiteit in de eindfase van de competitie onderstreept. "Het is de eerste wedstrijd in de play-offs. Dan weet je dat er spanning opzit, het hoort een beetje bij. De scheidsrechter voelt zo'n wedstrijd meer, terwijl de VAR achter een scherm zit."

We moeten toch niet als 22 schapen op het veld staan? Daar evolueert het voetbal naartoe op deze manier. Toby Alderweireld