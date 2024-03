Brian Riemer over kopstoot(je) van Wijndal: "We moeten de ref en de VAR vertrouwen"

In de topper tegen Anderlecht is Antwerp net voor de rust met z'n tienen te komen staan. Na tussenkomst van de videoref zag de scheidsrechter een kopstoot van Owen Wijndal richting Thorgan Hazard, die gretig neerging.

Na een overtreding van Thorgan Hazard op Owen Wijndal stonden de twee neus aan neus. De Nederlander van Antwerp knikte met zijn hoofd en zijn tegenstander ging gretig neer.

Scheidsrechter Jasper Vergoote ging naar de beelden kijken en zag een kopstoot(je). Wijndal kreeg rood, Antwerp moest nog een helft met z'n tienen spelen in de opener van de Champions' Play-off.

Mark van Bommel kon er niet om lachen. "Hazard had geel moeten krijgen", vond de coach van Antwerp, "maar dan ontstaat er tumult en geeft Owen (Wijndal, red.) de VAR de kans om in te grijpen om een rode kaart te geven."

Anderlecht-coach Brian Riemer had een andere kijk op de zaak. "Die rode kaart? Het is goed dat de VAR er is. We moeten de scheidsrechter en het systeem vertrouwen. Er zijn vier of vijf experts die naar die beelden kijken en zij nemen de juiste beslissing."