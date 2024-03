Lotte Kopecky (met witte broek) voor de Ronde: "Demi Vollering op gelijke hoogte? Ja, sowieso"

Lotte Kopecky mikt vandaag op een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen. De aanloop verliep niet rimpelloos, maar de wereldkampioene maakt zich geen zorgen. "Ik zit op een heel hoog niveau. Dat moet ik zeker niet in mijn hoofd steken", vertelde ze vanmiddag bij de start in Oudenaarde.

Het was de jongste dagen hier en daar zowaar een item: Lotte Kopecky heeft de voorbije koersen niet gewonnen. Ze staat al twee weken droog sinds Nokere Koerse.

"Ja, dat was heel groot nieuws", rolde ze zichtbaar en licht geërgerd met haar ogen. "Maar ik heb er heel veel goesting in, al zullen de weergoden ons straks iets minder goed gezind zijn."

Ploeggenote Demi Vollering passeerde tijdens het interview. Staat het duo op gelijke hoogte? "Sowieso, ja", bevestigde Kopecky. "We moeten afwachten hoe de wedstrijd zich ontplooit en dan moeten we de juiste kaart trekken."

Vorig jaar was Kopecky heer en meester. "Ik denk dat ik in de buurt van die vorm zit. Het is moeilijk om dat elk jaar te evenaren, maar ik zit op een heel hoog niveau. Dat moet ik zeker niet in mijn hoofd steken."

Woensdag was Dwars door Vlaanderen geen goeie generale. "Het was misschien een beetje een wake-upcall, ja. Dat is niet overdreven. Maar liever woensdag dan vandaag", besloot de wereldkampioene (inclusief witte broek).