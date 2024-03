BEKIJK - Mike De Decker werpt nét geen 9-darter en verliest in München, Van den Bergh wel door

Mike De Decker heeft nét niet voor een stukje dartsperfectie kunnen zorgen op de European Tour in München. De Belgische nummer drie wierp acht perfecte pijlen tegen Cameron Menzies, maar miste zijn allereerste negendarter op een podium op een haar na en verloor later de partij ook. Dimitri Van den Bergh kon wel winnen.

Dimitri Van den Bergh won dit seizoen dan wel de UK Open, met Mike De Decker verkeert er nog een Belg in bloedvorm.

"The Real Deal" is bezig aan een uitstekend seizoensbegin en hoopte dat ook op de European Tour in München te gaan etaleren.

Het begin was veelbelovend: in de tweede leg van zijn eerste ronde tegen de Schot Cameron Menzies leek De Decker plots niet meer te kunnen missen.

Met acht perfecte pijlen op een rij leek hij op weg naar zijn eerste negendarter op een groot podium, maar de dubbel 12 was er te veel aan.

De Decker baalde als een stekker, en op de koop toe krikte Menzies daarna zijn niveau nog gevoelig op. De Schot kon zo de partij naar zich toe trekken met 6-4: exit De Decker.

Dimitri Van den Bergh kon later op de avond de Belgische eer wel hoog houden: hij won een thriller van lokale held Gabriel Clemens met 6-5. Vanavond in de tweede ronde wacht Dave Chisnall.