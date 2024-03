Teleurgestelde Ivan Leko vond tweede helft van Standard een mop: "Spelers maakten fouten zoals bij U14"

za 30 maart 2024 11:08

Allerminst een gelukkige coach. Ivan Leko zag gisteren hoe het kaartenhuisje van zijn Standard in elkaar tuimelde in de tweede helft. "Ongelooflijk", jammert de T1 na de wedstrijd in Gent. "Je kan niet je verantwoordelijkheid nemen als speler en dan zo verdedigen."

"Ik weet niet wat er gebeurde", schudt Ivan Leko zijn hoofd na de 5-1-pandoering die zijn ploeg kreeg van KAA Gent. "Het was een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft waren we stabiel en gevaarlijk, maar in de tweede periode gaven we cadeautjes weg. Ongelooflijk. Gent won verdiend, maar dat kwam vooral omdat wij zwak waren." Vooral de manier waarop stoort de T1 van Standard. "Mijn spelers maakten basisfouten. Sommigen waren te lui om hun man te volgen. Als je wilt winnen tegen goede teams, heb je 11 leeuwen nodig op het veld. Die zag ik in de eerste helft. Daarna was het een grote mop."

Ik niet verrast, want ik zie de manier waarop sommigen ook trainen. Ivan Leko