Mads Pedersen: "Je moet 100 procent zijn om de Ronde van Vlaanderen te winnen en dat ben ik niet"

Van de hemel ging het snel naar de hel. Mads Pedersen (28) verzilverde zondag zijn bloedvorm in Gent-Wevelgem, maar kwam 3 dagen later zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. De Deen kan evenwel deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen, maar het is duidelijk dat zijn lichaam gehavend is. Al zal zijn team volgens Pedersen nu geen verstoppertje spelen.

Mads Pedersen oogde goedgemutst tijdens zijn digitale persbabbel, maar zijn lichaam is natuurlijk geblutst. "De Ronde of Roubaix winnen en ik moet kiezen? Met dit lichaam ga ik 100 procent voor Roubaix. Dan ben ik misschien wat meer hersteld", gaf de Deen al een duidelijke hint. Pedersen liep heel wat schaafwonden en kneuzingen op. "Gelukkig kan ik slapen op mijn rug en valt de nachtrust goed mee, voor zover dat mogelijk is. Acht, het is wat het is." "Na zo'n val trekken je wonden in je ondergoed en in je lakens. Het is a pain in the ass. Je herstelt niet in enkele dagen." "Ik zal moeten koersen met een andere mindset. Om Vlaanderen te winnen moet je 100 procent zijn en dat ben ik niet. Maar anderzijds: alles is mogelijk, al moet alles wel mijn kant opgaan."

Maak er niet de titel van dat Lidl-Trek zal werken, maar ik zou verrast zijn als we geen mannetje inzetten. Mads Pedersen

De ex-wereldkampioen kan wel nog starten, maatje Jasper Stuyven niet. "Het is zo jammer voor hem. Hij had zijn goeie vorm weer te pakken. Hij verdiende het niet om zo op de grond te zitten. Net als Wout (van Aert) overigens. We zullen Jasper missen." Dat verandert de tactiek van Lidl-Trek ook. Of toch niet? "Het zou niet slim zijn om het geweer nu van schouder te veranderen. We zitten in het goeie ritme en we houden ervan om agressief te koersen." "Het zou fout zijn om achtertover te leunen, al ben ik niet de man die de tactiek opstelt. Dat doet de ploegleiding." Er wordt aangenomen dat Alpecin-Deceuninck de koers zal moeten dragen en controleren en dat de rest niet zal meewerken. "Ik geloof niet dat we gewoon kunnen toekijken hoe andere ploegen het werk opknappen." "Maak er niet de titel van dat Lidl-Trek zal werken, maar ik zou verrast zijn als we geen mannetje inzetten."

Pogacar en de Kwaremont

Mads Pedersen sluit niet uit dat de vroege vlucht dit jaar verder dan normaal geraakt, maar dat beangstigt hem niet. "Neen, want Visma-Lease a Bike wil ook nog winnen, hé. Je zal verrassende namen zien in de finale, maar uiteindelijk zullen de verwachte namen meestrijden voor de zege." Eén belangrijke afwezige kan het koersverloop alvast niet beïnvloeden: Tadej Pogacar. "Na 2 jaar met hem vergeet je hoe er vroeger gekoerst werd in de Ronde. Misschien hebben andere renners nieuwe ideeën. Of net niet." "Het was min of meer onmogelijk om Pogacar te volgen op de Oude Kwaremont. Hopelijk krijgen we nu wel een kans om een aanval te beantwoorden."

