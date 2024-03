Britse regering verbiedt meer dan 1.600 "gewelddadige" voetbalfans naar EK in Duitsland te reizen

De regering in Londen gebruikt een soortgelijk reisverbod al een aantal jaren tegen wat ze zelf omschrijft als "gewelddadige supporters die de openbare orde verstoren".



Het verbod was ook van kracht in de aanloop naar het WK van eind 2022 in Qatar.



"Vanaf donderdag 4 juni moeten meer dan 1.600 personen in Engeland en Wales voor wie een stadionverbod geldt, tot het einde van het toernooi hun Britse paspoorten inleveren bij de politie", zit het ministerie van Binnenlandse Zaken er niet mee te prutsen.



Iedereen die niet aan dit verzoek voldoet of probeert om naar Duitsland of buurlanden af te reizen tijdens het EK, kan een fikse boete en tot zes maanden gevangenisstraf krijgen.



Het EK in Duitsland staat tussen 14 juni en 14 juli op de agenda.