Basketballer en wielerfan Sam Van Rossom kijkt uit naar de Ronde: "Hopelijk kunnen we de training verplaatsen"

Basketballer en wielerfan Sam Van Rossom wil er alles aan doen om zondag naar de Ronde van Vlaanderen te kijken. Zijn planning bij BC Oostende laat dat voorlopig niet toe. "Ik zal zelfs proberen om de training te verplaatsen", vertelde Van Rossom in Vive le Vélo, Leve de Ronde.

Ex-Belgian Lion Sam Van Rossom mocht de week aftrappen in Vive le Vélo, Leve de Ronde, een avondprogramma richting de Ronde van Vlaanderen. Hij uitte zich als koersliefhebber.

"Als het lukt, ga ik graag eens naar een koers kijken. Niet al mijn ploegmakkers verstonden dat altijd." In zijn tijd bij Valencia, waar hij van 2013 tot 2023 speelde, waren er wisselende signalen. "Bij de Spanjaarden was er nog begrip, maar bij spelers uit de Balkan was dat al minder", zegt Van Rossom.

"Die konden er niet bij dat iemand graag naar de koers kan kijken. Voor hen zijn het mensen die zes uur op een fiets zitten en wat rijden. Je kan dat niet uitleggen aan die gasten", grapt de veelvoudige international.

BC Oostende speelt pas maandag in en tegen Donar Groningen, maar toch dreigt Van Rossom de Ronde van Vlaanderen te missen. "We zitten de hele dag op de bus naar Nederland en om 15 uur zouden we daar moeten trainen."

Daar wil Van Rossom nog een stokje voor steken. "Ik zal nog proberen Dario Gjergja om te praten. Hij is al lang genoeg in België om te weten dat de Ronde van Vlaanderen heilig is", lacht Van Rossom.

Wat is voor hem dan het ideale scenario? "Ik wil regelen dat we 's morgens nog kunnen trainen, om dan daarna de busrit te maken naar Nederland. Op de bus kunnen we dan op de iPad kijken naar de koers."