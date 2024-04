Eerste prijs in 40 jaar: Bilbao wint de Spaanse beker na penaltythriller tegen Mallorca

Alsof een eerste prijs in 40 jaar niet genoeg deugd zou doen voor Athletic Club, moest er ook nog een penaltythriller aan voorafgaan.

Want het bescheiden Real Mallorca, 15e in de Spaanse competitie, maakte het Bilbao knap lastig in Sevilla. Rodriguez opende de score na een flipperkastmoment dat bleef duren. Uiteindelijk was een verwoestende uithaal genoeg voor 0-1.

In een fysiek stevige wedstrijd knokte de favoriet zich weer in de wedstrijd. Vlak na de pauze maakte Sancet er 1-1 van. Vanaf dan voelde iedereen in het stadion dat het een slijtageslag zou worden.

Een waarin Belg Siebe Van der Heyden (ex-Union) zijn opwachting maakte als invaller. Hij zorgde ervoor dat de 1-1 overeind bleef tot na de verlengingen: penalty's, dus.

Naar goede gewoonte maakte Mallorca er een feestje van in de huddle bij de bekendmaking van de 5 verantwoordelijken. Maar het lachen zou hen snel vergaan wanneer de eerste poging vanaf de stip geweerd werd.

Bilbao bleef wel foutloos en viert zo voor het eerst sinds 1984. Een mooi slotakkoord van een sterke bekercampagne van de Basken.