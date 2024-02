Copa del Rey: Atletico krijgt flinke dreun, Bilbao speelt finale tegen Mallorca

Meer dan 2 decennia na de eerste en enige bekerwinst in de geschiedenis van de club staat Mallorca nog eens in de finale van de Copa del Rey.



Het versloeg dinsdagavond Real Sociedad in de terugmatch van de halve finales, na het nemen van strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1 na goals van Gonzalez voor Mallorca en Oyarzabal voor thuisploeg Sociedad.



In de strafschoppenreeks stopte Mallorca-keeper Greif de eerste penalty van Oyarzabal. De bezoekers faalden niet vanaf 11 meter, Sergi Darder schoot de beslissende strafschop binnen.



Voor Mallorca wordt het de 4e finale van de Copa del Rey in de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2003, toen het de beker won. Siebe Van der Heyden zat niet in de kern bij Mallorca.