Dragons pakken 5e zege op een rij, race richting Final Four blijft spannend

Dragons heeft een zijn reeks overwinningen uitgebreid tot 5. Het klopte vanmiddag Gantoise met 3-0. De Antwerpenaren behouden hun ongeslagen status in 2024. Intussen blijft het bovenin razendspannend met zes ploegen die 2 punten verschil tellen in het zog van leider Léopold.

2024 is voorlopig het jaar van Dragons. Ook landskampioen Gent kon de ploeg uit Antwerpen niet afstoppen. Dragons wachtte wel lang met scoren. De Argentijn Nicolas Della Torre trof in minuut 48 raak, Felix Denayer (53) en Henri Raes (54) dikten uiteindelijk nog verder aan.

Waterloo Ducks klimt dankzij een eenvoudige 3-0-zege tegen Daring naar de tweede positie in de stand. Leopold, dat met 1-5 uithaalde op bezoek bij Victory, is comfortabel leider met 42 punten. Tom Boon scoorde maar liefst vier keer.

Er zijn nog vier speeldagen af te werken in het reguliere luik van de competitie, en mede door de resultaten van vandaag blijft het spannend bovenin. In het zog van Léopold komen er nog zes clubs in aanmerking voor de resterende drie plekken in de play-offs, met een onderling verschil van slechts twee punten.

WatDucks staat nu 2e met 32 punten, Racing op plek 7 met 30 punten. Daartussen vinden we ook nog Gantoise, Braxgata, Herakles en Dragons.