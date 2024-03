Fem van Empel rijdt haar allereerste voorjaar: "Hoop zondag tot diep in de finale mee te kunnen doen"

Nu zondag begint Fem van Empel aan haar allereerste voorjaar op de weg. "Ik kijk er enorm naar uit", vertelt de 21-jarige wereldkampioene cyclocross, die meteen kopvrouw is bij Visma-Lease a Bike.

"Mijn voorbereiding is vlekkeloos verlopen. Ik heb een goed trainingsblok achter de rug en ben benieuwd waar ik op dit moment sta", vertelt Van Empel voor haar seizoensdebuut op de website van haar ploeg Visma - Lease a Bike.

In het veld hoeft Fem van Empel op haar 21e nauwelijks nog wat te bewijzen. Op de weg moet het allemaal nog beginnen voor de Nederlandse.

Ik ben benieuwd waar ik sta in mijn eerste koers van het jaar.

"Het is de eerste keer dat ik in Gent-Wevelgem start. Ik voel dus wel wat gezonde spanning, maar ik kijk er vooral enorm naar uit", gaat Van Empel voort.

"Ik hoop dat ik goed gepositioneerd zit op de juiste momenten", zegt ze nog. "Er staan heel veel toppers aan de start."

"Ik ben benieuwd waar ik sta in mijn eerste koers van het jaar. Ik hoop tot diep in de finale vooraan mee te kunnen doen", besluit Van Empel, die net als in het veld op ploegleider Jan Boven kan rekenen.

"Fem krijgt een vrije rol en mag op ontdekkingsreis gaan", zegt hij, "maar ze zal ook onze kopvrouw zijn. We zijn benieuwd hoe ze het in haar eerste Belgische kasseiklassieker gaat doen in een heel sterk deelnemersveld."