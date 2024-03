Belgen koersen in de schaduw van Kopecky: "Moet mij inhouden om haar geen succes te wensen in het peloton"

do 21 maart 2024 14:33

Het wielrennen bij de vrouwen staat in België bijna volledig synoniem met Lotte Kopecky. Toch zijn er heel wat andere talenten die aan de weg naar boven proberen te timmeren. Wat vinden zij ervan dat bijna alle aandacht naar de wereldkampioene gaat?

Bastiaenssen: "Lotte is inspirerend"

Fauve Bastiaenssen liet zich vorige week opmerken met een 8e plaats in Nokere Koerse. Winnares Lotte Kopecky was toen al meer dan een minuut binnen en zoog achteraf dan ook zowat alle aandacht naar zich toe. "Ik vind dat zeker niet negatief", zegt Bastiaenssen bij de start van Brugge-De Panne. "Eerder positief. Lotte is inspirerend, we proberen ons aan haar op te trekken." "Het is motiverend als je eens met haar kunt samenrijden, bijvoorbeeld bij de nationale selectie. Het is fijn dat we in België iemand hebben van dat niveau. Al mag er natuurlijk ook aandacht naar de andere rensters gaan." Bastiaenssen probeert zich toe te leggen op de Vlaamse koersen. "Kasseien en korte klimmetjes liggen mij wel. Ik hoop hierin jaar na jaar stappen te blijven zetten." De 26-jarige renster van Lotto-Dstny heeft nog een andere ambitie: ooit profrenster worden. "Want momenteel combineer ik het nog met een halftijdse job als leerkracht."

Truyen: "We kunnen niet beter dan in haar schaduw zitten"

Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) kwam vorig jaar even in de schijnwerpers te staan toen ze 3e werd in Parijs-Roubaix. Ook zij heeft geen problemen met de schaduw die Kopecky over de andere Belgen werpt. "We kunnen er niet beter zitten. We kunnen genieten van wat ze allemaal presteert." "Lotte eist alle aandacht op, maar dat is verdiend. Dat is niet meer dan normaal als je de beste renster ter wereld bent." Intussen wil Truyen bewijzen dat die podiumplaats in Roubaix meer dan een toevalstreffer was. "Of ik nog beter kan doen? Nog twee plaatsen, hé." "Ik moet ervoor gaan, al zal de situatie nooit meer hetzelfde zijn. Ze zullen de vlucht nooit meer 5 minuten geven. Dus moet ik sterker worden om daar weer te geraken."

Docx: "Zij tilt ons omhoog"

Ook Mieke Docx (Lotto-Dstny) vindt het fijn vertoeven in de schaduw van Kopecky. "Ik ben nog altijd een grote supporter van haar. Zij heeft het vrouwenwielrennen in België doen leven." "Tijdens de wedstrijd wil ik soms tegen haar zeggen: "Succes, Lotte! Doe dat goed!", maar dan moet ik mij inhouden, want op papier is het nog altijd een concurrente." "Ik vind het leuk in haar schaduw, zij tilt ons niveau ook omhoog." Zelf denkt Docx dat ze zich nooit zal kunnen afmeten aan Kopecky. "Ik weet dat ik geen toptalent ben. Maar ik hoop toch alles uit mijn carrière te kunnen halen."

Cant: "Alle aandacht is verdiend"

Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) maakte ooit hetzelfde mee als Kopecky, maar dan in het veld. Toen ze de cross domineerde op wereldniveau trok zij ook alle Belgische aandacht naar zich toe. "Ik vind dan ook dat Lotte de aandacht krijgt die ze verdient. Het is straf wat zij uit haar benen schudt." Cant is aan haar laatste jaar bezig, zowel op de weg als in het veld. Ziet zij een nieuwe generatie na Kopecky opstaan, bijvoorbeeld in haar ploeg met Julie De Wilde en Marthe Truyen? "Laat het ons hopen. Ze kunnen rustig in de schaduw van Lotte groeien. Dat is meestal niet slecht."

De Clercq: "Lotte is een voorbeeld"