Waarom Visma-Lease a Bike en Olav Kooij niet meerijden in een WorldTour-koers zoals Brugge-De Panne

Zoek vandaag niet naar de nummer 2 van vorig jaar in de Classic Brugge-De Panne. Olav Kooij en zijn team Visma-Lease a Bike zijn niet afgereisd naar startplek Brugge. En ze zijn niet het enige afwezige WorldTour-team in een koers die het etiket van WorldTour draagt. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Met Tim Merlier, Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Gerben Thijssen, Jordi Meeus en Sam Welsford zal het neusje van de sprintzalm vandaag meedoen voor winst in De Panne.



Grote afwezige is Olav Kooij, vorig jaar nog 2e na Jasper Philipsen.

Visma-Lease a Bike stuurt geen team uit naar de kust. Vreemd op het eerste gezicht, want de Classic Brugge-De Panne is toch een WorldTour-koers.



WorldTour-ploegen die niet starten in een WorldTour-koers riskeren boetes van 10.000 tot 40.000 Zwitserse frank (wat neerkomt op ongeveer hetzelfde bedrag in euro).

Maar er is een uitzondering. "In WorldTour-koersen die in 2016 niet op de WorldTour-kalender stonden, is er geen verplichte deelname voor WorldTour-ploegen. Teams mogen daar deelnemen op vrijwillig basis", staat te lezen in het UCI-reglement.

Van de Brugge-De Panne Classic (of voorloper Driedaagse De Panne-Koksijde) was in 2016 nog geen spoor op de WorldTour-kalender.



Hetzelfde geldt voor de Omloop Het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen. Koersen die nu wel het WorldTour-etiket dragen.