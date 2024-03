Maand voor WK heeft Luca Brecel nog werk: foutenlast breekt wereldkampioen zuur op in World Open

Luca Brecel (WS-4) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het World Open Snooker. In het Chinese Yushan strafte Stephen Maguire de foutjes van de wereldkampioen genadeloos af. Brecel heeft nog een maand om in topvorm in The Crucible te verschijnen om zijn wereldtitel te verdedigen.

Was het 4e frame het sleutelmoment voor Luca Brecel? De wereldkampioen had alleen nog de zwarte bal nodig om de vroege 2-0-voorsprong van Stephen Maguire uit te wissen, maar door een zwakke bal werd het uiteindelijk 3-1.

Een klap die Brecel niet meer te boven kwam. De wereldkampioen had kansen, maar een te hoge foutenlast brak hem zuur op. Maguire maakte het af met 5-1 en mag zich opmaken voor de achtste finales.

Door de nederlaag eindigt Brecel niet in de top 12 van de Order of Merit van dit seizoen en krijgt hij dus ook geen ticket voor het Tour Championship (1-7 april in Manchester).

Zo blijft er maar één toernooi meer over om zich voor te bereiden op het WK snooker. Brecel neemt met Reanne Evans nog deel aan het WK Mixed Doubles in Manchester voor hij op 20 april zijn wereldtitel verdedigt in The Crucible.