Geen eerste toernooizege als wereldkampioen: Brecel botst op O'Sullivan in finale in Riyad

Luca Brecel moet nog even wachten op zijn eerste toernooisucces als wereldkampioen. In de finale van de Season World Masters of Snooker lag nummer 1 van de wereld Ronnie O'Sullivan alweer dwars: 5-2.

Voor de tweede keer dit seizoen stond Luca Brecel in een finale, voor de tweede keer botste de wereldkampioen op Ronnie O'Sullivan.

Na de Shanghai Masters was de zevenvoudige wereldkampioen ook te sterk in de eerste editie van het Season World Masters of Snooker in het Saudische Riyad.

Brecel, die naar zijn beste vorm lijkt te groeien, kwam nog 1-2 voor, maar met breaks van 94 en 121 nam "The Rocket" weer over. Nadat "The Belgian Bullet" een plant slecht had ingeschat, kon O'Sullivan het in het 7e frame afmaken met een 124-century.