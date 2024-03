Maand na aanval van hond zit Frederik Frison weer met lach op de fiets: "Heb paar dagen wat dieper gezeten"

Met één beet zag hij zijn voorjaar in rook opgaan. Frederik Frison werd vorige maand het slachtoffer van een hondenaanval. De Belgische renner, die zich net wilde bewijzen bij zijn nieuwe ploeg Q36.5, hield er een scheur in de spier rond zijn teelbal aan over. "Een zwaar gevolg van zo'n stom voorval", blikt Frison er met verse moed op terug.

"Als eerste reactie dacht ik: hoe kan dat!?", herbeleeft de 31-jarige renner het moment. "Ook de baasjes waren in shock, want het beest had nog nooit een vlieg kwaad gedaan."

De gevolgen zijn niet min voor Frison.

"De spier rond mijn teelbal was gescheurd. In de teelbal zelf had ik ook nog een bloeduitstorting, dus werd ik meteen geopereerd", zegt hij over de beet.

"Gelukkig is alles goed gelukt en is de teelbal oké. De spier is gehecht, de wonde langs buiten genaaid. Dat in een soort verhakkelde lijn, wat ervoor zorgt dat het niet goed geneest."

Toch kijkt onze landgenoot nu het liefst naar de positieve zaken. Zo vierde hij onlangs een gezinsuitbreiding en kan hij opnieuw genieten van voorzichtige trainingsritten.

"Al moet ik wel nog oppassen met de zwelling op de wonde, want zo'n zadel is niet altijd even zacht."