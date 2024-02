Frederik Frison ontbreekt in Omloop na een aanval door een hond: "Even buiten strijd"

Frederik Frison, die in de winter de overstap van Lotto-Dstny naar het Zwitserse Q36.5, was voorzien voor de Omloop. "Hij was in een geweldige conditie", klonk het bij zijn team.



Het incident had verstrekkende gevolgen. "Hij ligt niet meer in het ziekenhuis, maar wordt wel nog behandeld voor de verwondingen. Hij zal een tijdje buiten strijd zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer in competitie kan komen."



Frison reed dit seizoen enkel nog maar de Ruta del Sol, die door boerenprotesten ingekort werd tot een korte tijdrit van 5 km.