Bondsparket schorst Vanhaezebrouck 1 match effectief na sneer naar De Cremer, trainer aanvaardt straf

Na de tumultueuze match tussen Standard en Gent begin deze maand (4-2) gaf Hein Vanhaezebrouck zijn ongezouten mening over de wedstrijdleiding. Hij noemde De Cremer "te jong" voor dergelijke wedstrijden. Volgens de trainer van AA Gent had De Cremer "te weinig ervaring" en zou hij "niet klaar" geweest zijn voor het niveau van de wedstrijd.

Die uitspraken waren voor het Bondsparket onaanvaardbaar en Vanhaezebrouck moest zich er gisteren ook voor verantwoorden.

Ook scheidsrechter De Cremer kwam aan het woord tijdens de zitting en werd gevraagd naar zijn mening over de uitspraken van de coach. "Het is subjectief, maar wat mij betreft kan het niet in ons voetbal. Het heeft zeker invloed op de jeugd- en lagere reeksen, ook in de zoektocht naar nieuwe scheidsrechters."

De Cremer gaf ook toe dat hij zich beledigd voelde. En dat element was voor de bondsprocureur Ebe Verhaegen belangrijk. "De kern van de zaak is: waarom vond meneer Vanhaezebrouck het nodig om de scheidsrechter publiekelijk te beledigen en eigenlijk onbekwaam te noemen?"

Hein Vanhaezebrouck verweerde zich door onder andere zijn fair play-cijfers en die van zijn ploeg aan te halen. Over de feiten zelf haalde Vanhaezebrouck aan dat hij overtuigd is van de bekwaamheid van De Cremer. "Ik vond alleen dat die wedstrijd te beladen was voor hem, mijn excuses daarvoor. Dat was niet de bedoeling", zei hij.

Maar Vanhaezebrouck werd toch gestraft. Hij zal 1.500 euro boete moeten betalen en krijgt 2 matchen schorsing, waarvan 1 effectief en de andere met uitstel. Vanhaezebrouck aanvaardt de straf.