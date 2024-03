Waarom Van der Poel zijn hele carrière bij dezelfde ploeg zal rijden: "Broers Roodhooft spelen spel perfect"

di 19 maart 2024 17:22

Alpecin-Deceuninck is al lang zo veel meer dan de veldritploeg rond Mathieu van der Poel. Maar de Nederlandse wereldkampioen blijft natuurlijk wel hét uithangbord. Hij tekende zelfs nog een nieuw contract tot 2028. Wat is de verklaring van het succes? Sporza Daily vroeg het aan een van de sterke mannen zelf, Philip Roodhooft, Paul Herygers en Guillaume Van Keirsbulck.

Een volwassen kindje

Sinds 2011. Zolang rijdt Mathieu van der Poel al bij Alpecin-Deceuninck. En dat zal zijn hele carrière zo blijven. Of daar lijkt het toch sterk op na zijn contractverlenging tot 2028. "Zeggen dat onze verstandhouding goed is, is een open deur intrappen", vertelt Philip Roodhooft. Maar waarom is die verstandhouding zo goed? Hebben de broers een geheim? "Dat moet je eigenlijk aan Mathieu zelf vragen. Wij doen wat wij denken dat goed is." Misschien heeft Paul Herygers een antwoord? "Ze zijn de eersten die hem een kans hebben gegeven en ze kunnen heel goed met mensen omgaan, en met kampioenen. Dat is niet altijd makkelijk. Voor Van der Poel moet de boog niet altijd gespannen staan en daar gaan zij helemaal in mee. Als hij morgen wil gaan karten met zijn ploegmaats, dan zal dat snel geregeld zijn." "Maar", benadrukt Roodhooft, "ik weet niet of Mathieu meer nood heeft aan ontspanning dan andere renners. We zijn heel ambitieus." Herygers: "Hij is volwassen geworden. Hij woont nu in Spanje, traint goed, de crossmotor is er niet meer, ... Vader Adrie is heel blij dat zijn nieuwe hobby golf is." "Maar hoe volwassen renners ook zijn, het zijn toch ook nog kindjes. Je kan die mannen zo blij maken met een nieuwe bril bijvoorbeeld. En dat spel spelen de broers Roodhooft ook perfect. Aan fietsen geen gebrek bijvoorbeeld."

Maar hoe volwassen renners ook zijn, het zijn toch ook nog kindjes. Je kan die mannen zo blij maken met een nieuwe bril. En dat spel spelen de broers Roodhooft ook perfect. Paul Herygers

Het financiële plaatje: "Zijn loon is fair en hij heeft langere horizon"

Misschien blijft Mathieu de ploeg ook wel trouw omdat hij er alle disciplines kan combineren. Philip Roodhooft: "Ik denk niet dat dat van doorslaggevend belang is. Er zijn meerdere teams waar hij naartoe had kunnen gaan waar hij dat ook wel zou mogen. Kijk maar naar Pidcock bij Ineos." "Maar het is een feit dat wij ermee begonnen zijn om daar een structureel iets van te maken, dat is wel van belang. Nu is dat een evidentie, maar dat was het jaren geleden niet."

Ik denk niet dat hij hier blijft om meerdere disciplines te kunnen combineren. Er zijn meerdere teams waar hij naartoe had kunnen gaan waar hij dat ook wel zou mogen.