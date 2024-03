Na herstellingswerken van 300.000 euro kunnen Van Aert en Van der Poel vrijdag in duel gaan op de Paterberg

De Paterberg valt niet weg te denken uit de E3 Saxo Classic of de Ronde van Vlaanderen. Verzakkingen dreigden roet in het eten te gooien, maar de herstellingswerken zijn net op tijd afgerond. Vrijdag zal er gekoerst kunnen worden op de kasseihelling in de E3, volgende week zondag in de Ronde.

"We hadden onmiddellijk een plan B klaar", vertelt E3-organisator Jacques Coussens, "met de hoop dat we het niet hoefden te gebruiken. Want die route vonden we niet ideaal én minder veilig voor de renners."

Gelukkig voor de wielerliefhebbers (en de deelnemers) blijft het bij plan A. Komende vrijdag en volgende week zondag zullen ze kunnen koersen op de Paterberg.

"De Paterberg is een serieuze helling die geen enkele organisator zou willen missen. Het is een van de mooiste hellingen van Vlaanderen", glundert Coussens. "De E3 Saxo Classic zonder Paterberg zou ik me niet kunnen inbeelden. Het is een cruciale helling op het parcours."