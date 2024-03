Burgemeester stelt wielerfans gerust: "Paterberg zit zéker in de E3 en de Ronde"

De herstellingen aan de Paterberg zouden op 18 maart afgerond moeten zijn, zodat er volgens de burgemeester van Kluisbergen geen obstakels zijn om de mythische kasseiklim zoals gepland op te nemen in de routes van de E3 Saxo Classic (22 maart) en de Ronde van Vlaanderen (31 maart).

De grondverzakking van de Paterberg zorgde de afgelopen dagen bijna voor een hartverzakking bij de organisatoren van de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen en bij de wielerliefhebbers in het algemeen.



Maar de werkzaamheden verlopen zo vlot dat Philippe Willequet, de burgemeester van Kluisbergen, nu al met zekerheid durft te zeggen dat de befaamde beklimming zowel in de E3 als in de Ronde opgenomen kan worden.

"Komende donderdag wordt een nieuwe asfaltlaag gelegd over de aanlooproute naar de Paterberg (de kasseien zelf blijven onaangeroerd, red)", zegt Willequet aan onze redactie.

"Tegen maandag zou alles eromheen ook weg kunnen, zodat de Paterberg weer toegankelijk wordt voor het publiek, dus ook voor wielertoeristen."