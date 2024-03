Maxim Van Gils start toch in de 2e rit van de Ronde van Catalonië: "Pijn in pols is verminderd"

De Ronde van Catalonië zit er dan toch nog niet op voor Maxim Van Gils. De jonge Belg van Lotto-Dstny blesseerde gisteren zijn pols bij een valpartij in de openingsrit, maar gaat dinsdag toch van start in de 2e rit.

Maxim Van Gils bezeerde bij zijn crash van maandag zijn rechterpols en haalde uiteindelijk met ruime achterstand de finish van de 1e etappe.

Later op de avond liet Lotto-Dstny weten dat Van Gils er de brui aan gaf in Catalonië. "Hij heeft te veel pijn aan zijn pols om dinsdag van start te gaan", klonk het bij het team.

Maar een nachtje rust heeft van Gils blijkbaar goed gedaan, want zijn ploeg laat vanochtend weten dat de 24-jarige Belg toch zal starten in de 2e etappe.

"Maxim kreeg na zijn crash meteen medische bijstand van de ploegdokter en fysiobehandelingen. Deze morgen was de pijn in zijn pols verminderd, door de medicatie en de behandelingen. Er werd beslist vandaag te starten in de 2e rit, terwijl de ploeg de toestand van zijn pols zal monitoren", aldus Lotto-Dstny.

De 2e etappe voert het peloton vandaag van Mataro naar Vallter, een tocht van 186 kilometer. Het is de eerste van 3 aankomsten bergop.