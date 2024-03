8 jaar en 110 knock-outwedstrijden: zo lang moest de Champions League wachten op strafschoppen

De allergrootste nagelbijter in het voetbal, maar o zo zeldzaam. Gisteren zorgden Arsenal en Porto (eindelijk) nog eens voor een strafschoppenreeks aan het eind van een knock-outwedstrijd in de Champions League. Tot voor gisteren dateerde de laatste serie elfmeters al van... 28 mei 2016.

Flashback naar die bewuste dag in 2016.

De zenuwen staan strak gespannen in San Siro, want stadsgenoten Atlético Madrid en Real Madrid strijden er in een - altijd al beladen - derby om de Beker met de Grote Oren.

Sergio Ramos opent op het kwartier de score in de finale, maar 10 minuten voor tijd hangt Rode Duivel Yannick Carrasco de bordjes weer gelijk. Ook in de verlengingen houden de Madrilenen elkaar in evenwicht.

Strafschoppen dan maar. En daarin is het Real Madrid dat zich het koelbloedigst toont. Juanfran mist, Cristiano Ronaldo jaagt de beslissende strafschop tegen de touwen. De Champions League-trofee gaat naar De Koninklijke.