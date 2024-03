Remco Evenepoel richt zijn blik vooral op dagwinst in Nice: "Niet aan mij om gele trui aan te vallen"

Zowel gisteren als eergisteren draaide het uit op een tactische finale tussen de klassementsmannen.

"Het is vandaag weer geen goed weer, dus ik denk dat het vooral de benen zijn die zullen spreken", denkt ploegleider Klaas Lodewyck.

"We willen om te beginnen op het podium eindigen, dat verschil is maar 1 seconde. Alles is weer dichter bij elkaar gekomen dus de kans is er effectief om deze Parijs-Nice nog te winnen."

Een korte en moeilijk te controleren rit, het zijn sleutelwoorden over de traditionele afsluiter in Nice.

"Die rit winnen zou al heel mooi zijn, want dan is de kans op het podium ook heel groot. Dat zou al heel veel zijn."