Paralympische toppers willen meer mensen met beperking aan het sporten krijgen: "Wij kunnen nog veel"

Manon Claeys en Tim Celen hebben jaren geleden al de stap naar de G-sport gezet. Mét succes, want para-amazone Claeys won op de Spelen van Tokio brons in de dressuur, terwijl wielrenner Celen zilver en brons veroverde.



Met een inspiratiesessie - een stevige work-out - willen Claeys en Celen aan anderen tonen dat de G-sport een verrijking van je leven kan zijn.

"Mijn ongeluk was niet positief, maar het heeft mijn leven wel op een positieve manier veranderd", zegt Claeys.

"Er was voor mij aanvankelijk een drempel om aan G-sport te doen. Ik wist wat ik voor mijn ongeluk allemaal kon en ik wou vooral niet de stempel van 'gehandicapte' krijgen of als 'triestig' of 'zielig' beschouwd worden."

"Maar ik kan zeggen dat er geen drempel is. Je zal het je nooit beklagen dat je aan sport doet. Er zijn voor mij heel veel deuren opengegaan die anders gesloten waren gebleven."

Bij Tim Celen geen ongeluk dat zijn leven veranderde, want hij werd geboren met hemiplegie. "Maar ik heb nooit gedacht: ha, ik ben beperkt. Ik probeer er zo normaal mogelijk uit te zien."



"Het is niet omdat je een beperking hebt, dat je ook beperkt bent. Wij kunnen nog veel!", onderstreept Claeys.

En dat willen ze over iets minder dan een half jaar tonen op de Paralympische Spelen. Keren ze beiden met goud terug?