Sporza Wielermanagers opgelet: nieuwe (en laatste?) Ronde van Drenthe is niet langer voor sprinters

Bij de mannen is het na de Strade Bianche nog even wachten op de volgende eendagskoers van WorldTour-niveau, maar bij de vrouwen staat met de Ronde van Drenthe zondag al een nieuwe confrontatie op het programma. De kans dat Lorena Wiebes er voor een 4e keer op een rij wint, is door een parcourswijziging gevoelig verminderd.

Zo is er voor het eerst sinds 1960 geen editie voor de mannen. Ook de wedstrijd voor vrouwen is helemaal vernieuwd. "Een overlevingsronde", noemt organisator Femmy van Issum het bij RTV Drenthe. Misschien ook een afscheidsronde?

Door de strengere eisen qua veiligheid en milieu wordt het in Nederland steeds moeilijker om nog wielerwedstrijden te organiseren. Ook de Ronde van Drenthe is in gevaar.

Wie de erelijst van de Ronde van Drenthe bekijkt, beseft dat de WorldTour-koers voor vrouwen de laatste jaren grotendeels een sprintersfestival was. Lorena Wiebes won de afgelopen 3 edities autoritair en zal ook nu weer aan de start staan. Met Jolien D'hoore zien we ook een Belgisch vlagje op het palmares prijken. Maar aan die hegemonie van de sprinters komt wellicht een einde. Noodgedwongen.

Het goeie nieuws voor de wielerliefhebbers: de Ronde van Drenthe blijft de VAM-berg - bekend van het laatste EK wielrennen - trouw. Sterker nog, de "vuilnisbelt" (VAM staat voor Vuil Afvoer Maatschappij) krijgt een nog belangrijkere rol.



Waar de rensters in het verleden na de VAM-berg nog genoeg tijd kregen om op adem te komen en een sprint voor te bereiden, hebben ze nu de streep op de top van de kuitenbijter gelegd.



In vergelijking met het verleden is nu ook het "Dak van Drenthe" toegevoegd aan de beklimming, nog eens een extra klimstrook met stukken tot 12%. 5 keer moet de VAM-berg in totaal getemd worden, één keer per lus van 29 kilometer.

Geen spek voor de bek van de sprinters dus, al is Lorena Wiebes wel zo sportief (en ambitieus) om haar titel te verdedigen. Op het EK veroverde ze zilver, dus ze kan het wel.

Van ploeggenote Lotte Kopecky hoeft ze alvast geen schrik te hebben, want zij past voor Drenthe en sluit een paar dagen later weer aan in Nokere. Met Marianne Vos en Demi Vollering ontbreken ook twee Nederlandse blikvangers.

Naar wie moeten we zondag dan wel uitkijken? Puck Pieterse, die de VAM-berg kent van zowel de cross als het mountainbike, Christina Schweinberger, Elisa Balsamo en de sterk rijdende Thalita de Jong. Of vindt Mischa Bredewold op de VAM-berg haar superbenen terug van het afgelopen EK?