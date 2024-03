Dit is het speelschema van de Red Lions en Red Panthers op de Olympische Spelen

De Internationale Hockeyfederatie FIH heeft woensdag het speelschema bekendgemaakt van het olympisch hockeytoernooi. De Belgische mannen, titelverdediger in Parijs, openen tegen Ierland. De Red Panthers spelen hun eerste match tegen China. De groepsindeling was al bekend: die is gebeurd op basis van de wereldranking. De top 4 in elke poule stoot door naar de kwartfinales.