BEKIJK: Wat als je gouden medaille nog thuis ligt? Tweevoudig wereldkampioen Alexander Doom brengt redding

De Belgische medaillewinnaars van het WK atletiek indoor mochten dinsdag op audiëntie bij premier Alexander De Croo, maar estafetteloper Dylan Borlée was zijn gouden plak thuis vergeten. Gelukkig was er nog tweevoudig wereldkampioen Alexander Doom, die een van zijn gouden medailles even kon uitlenen, tot hilariteit van de Eerste Minister. Bekijk hier de beelden.