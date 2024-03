Onherkenbaar Bayern staat voor cruciale terugmatch tegen Lazio: "Geen kwestie van kwaliteit, maar mentaliteit"

Geen Beker, de titel veraf en vanavond ook een exit uit de Champions League? Het is een scenario dat elke supporter van Bayern München wil vermijden. Zo ook ex-doelman Philippe Vande Walle. Hij legt de vinger op de wonde voor de terugmatch tegen Lazio: "Als je ziet wat Neuer nog pakt elke match is het ongelooflijk dat Bayern nog telkens 1 of 2 goals slikt."

"Dat verraste me enigszins wel. Het is geen kwestie van kwaliteit, maar van mentaliteit. Trainers moeten zich aanpassen aan de klassieke stijl bij Bayern. Als dat niet lukt, krijg je problemen."

"Julian Nagelsmann was geen succes, mede door zijn houding tegenover het instituut Bayern München. Daarna kwam Thomas Tuchel , maar de mayonaise pakte niet."

"Sinds het vertrek van Hansi Flick is het gewoon moeilijker voor Bayern", schetst hij de situatie. "Hij kende een ongelooflijke periode bij de club en won alles wat er te winnen viel. Dan weet je als opvolger dat het gewoon niet beter kan. Sindsdien sluimerde de twijfel in de ploeg."

Werk aan de winkel voor FC Bayern München in de terugwedstrijd op eigen veld. Want het kampioenenbal lijkt het enige podium waar de Duitse recordkampioen nog een rol van betekenis kan spelen.

Een moeilijke avond - inclusief rode kaart voor verdediger Upamecano - eindigde op 1-0 in het voordeel voor Lazio.

Tuchel moet een betere people manager zijn voor het sterrenteam, maar dat is met zijn atypische karakter niet eenvoudig.

Tuchel moet een betere people manager zijn voor het sterrenteam, maar dat is met zijn atypische karakter niet eenvoudig.

Ondanks een sterrenensemble met ronkende namen als Kane, Kimmich, Sane, De Ligt, Müller, en Gnabry kreeg Tuchel het team nooit aan het sprankelen.

Net daar ligt de helft van het probleem volgens Vande Walle. "De huidige trainer moet meer zijn dan een tacticus, maar moet ook een goede people manager zijn voor dat sterrenteam", vindt hij.

"Dat is voor Tuchel - met zijn atypische karakter - niet eenvoudig als eenzaat. Hij heeft zich nog niet echt thuis gevoeld bij Bayern."

De andere verklaring ligt in het defensieve compartiment: "Het probleem is niet doelpunten maken, want Kane zijn toptransfer rendeert. De verdediging slikt te veel goals."

"Als je ziet wat Neuer nog pakt elke match is het ongelooflijk dat Bayern nog steeds 1 of 2 goals slikt." Dat getuigen ook de 28 tegengoals in de competitie, waarvan 2 afgelopen weekend tegen het bescheiden Freiburg.

Dat moet de Duitse grootheid vanavond in eigen huis absoluut zien te voorkomen. "Maar of het goedkomt? Wat denk je nu zelf, natuurlijk!", blijft Vande Walle optimistisch.