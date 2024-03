Bayern München blijft kwakkelen, middenmoter Freiburg maakt nog gelijk in het slot

Het was de 2.000e wedstrijd in de Bundesliga van Bayern München. Een gala-avond werd het voor de bezoekers niet, al waren de vier doelpunten wel allemaal van schitterende makelij.

De 18-jarige Mathys Tel dacht het doelpunt van Christian Günter in schoonheid overtroffen te hebben, maar in de tweede helft deed zijn ploegmaat Jamal Musiala ook zijn duit in het zakje, na een combinatie van dribbel en draaibal.

Het laatste woord was opnieuw voor Freiburg. Bayern was dan wel de beste ploeg na de rust - een kopbal van Harry Kane werd nog van de lijn gered - maar de laatste weken is duidelijk gebleken dat het defensief kwetsbaar is, al viel er tegen de volley met links van Lucas Höler ook niet veel te doen.

Leverkusen kan door dit puntenverlies uitlopen tot 10 punten, als het zelf zondag kan winnen op het veld van Keulen.