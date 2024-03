Giro-organisatie annuleert Zwitsers uitstapje in 15e rit en voegt mythische Mortirolo toe

De 15e etappe van de Ronde van Italië, tussen Manerba del Garda en Livigno, zal niet langer over Zwitsers grondgebied passeren, zoals aangegeven op de voorstelling van het parcours in oktober. Dat hebben de organisatoren maandag medegedeeld.

Volgens RCS Sport was het departement van Infrastructuur, Energie en Mobiliteit van Graubünden van mening dat "het beveiligen van de Alpencols een onevenredige last zou zijn".

De 15e rit zou door Zwitserland gaan voor het aansnijden van de 18 kilometer lange beklimming van de Forcola di Livigno, voorafgaand aan de eindklim van 8 km.

In de plaats daarvan werd de Mortirolo (12,6 km aan 7,6 procent), een van de beroemdste cols van de Giro, toegevoegd aan het parcours.

Vervolgens is het de beurt aan de Passo di Foscagno (14,6 km aan 6,5 procent) en via de slotklim van de Passo di Eira (4,7 km aan 7,7 procent) gaat het richting Livigno.

De Giro gaat op 4 mei van start in Venaria Reale, in Piemonte, en eindigt op 26 mei in Rome.