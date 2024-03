Bekijk: Stefano Denswil (ex-Club Brugge) geeft domweg doelpunt uit handen omdat hij verkeer staat te regelen

"Uitleggen en peten tekenen", zouden ze in Gent zeggen. Terwijl Stefano Denswil nog breedvoerig aan het wijzen en sturen is, rolt de bal pardoes voor zijn voeten in de eigen grote rechthoek. De voormalige verdediger van Club Brugge kan pas reageren wanneer het kwaad al geschied is en zijn tegenstander het leer tegen het net tikt. Bekijk de bewuste fase hieronder.