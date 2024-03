FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt zijn zin: de blauwe kaart gaat (voorlopig?) in de koelkast

Na de kritiek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de International Football Association Board IFAB tijdelijk de introductie van de blauwe kaart in het profvoetbal stopgezet, zo blijkt na de raad van bestuur van zaterdag in het Schotse Glasgow.

De IFAB, bevoegd voor de spelregels, heeft aanpassingen klaar om het gedrag van spelers te verbeteren, maar daarin geen spoor van blauwe kaarten. "De richtlijnen voor tijdelijke uitsluitingen in jeugd- en amateurvoetbal werden verbeterd", klinkt het bij IFAB.

"Vooraleer aanpassingen op hoger niveau gebruikt kunnen worden, moet de impact ervan op lager niveau geanalyseerd worden."

De Wereldvoetbalbond FIFA lieten eerder al verstaan zich volledig te kanten tegen een eventuele introductie van blauwe kaarten in het profvoetbal. "Blauwe kaarten zullen niet gebruikt worden op het allerhoogste niveau. Dat idee is onbespreekbaar voor ons", vertelde FIFA-voorzitter Gianni Infantino vlak voor de raad van bestuur van de International Football Association Board (IFAB).

Begin vorige maand bracht de Britse krant The Telegraph naar buiten dat de IFAB, bevoegd voor de spelregels, het licht op groen had gezet om een blauwe kaart in het voetbal te testen.

Daarmee zou een speler een verplichte pauze van tien minuten moeten nemen. De kaart zou gegeven worden wanneer een duidelijke doelkans wordt verhinderd door een kleine fout of wanneer een official verbaal wordt aangevallen.

Volgens de krant, die bronnen bij de IFAB citeerde, zouden twee blauwe kaarten leiden tot een rode kaart (een onmiddellijke uitsluiting van een speler), net zoals de combinatie van een blauwe en een gele kaart.

"FIFA kant zich volledig tegen het gebruik van blauwe kaarten", ging Infantino verder. "Ik was zelfs niet op de hoogte dat er plannen waren. En ik denk wel dat de FIFA ook iets te zeggen heeft."

"Natuurlijk moet elk idee met respect behandeld worden. Maar daarnaast moet je ook het spelletje beschermen. Dan heb ik het over de essentie van voetbal en de traditie. En daar is geen blauwe kaart te bespeuren."