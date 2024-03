Saudi-Arabië stelt als enige kandidatuur Wereldbeker 2034 voor: "Groeien. Samen"

Eind dit jaar weten we waar de Wereldbeker voetbal in 2034 zal plaatsvinden. Grote kans dat dit in Saudi-Arabië zal zijn, want het Aziatische land heeft vandaag als enige zijn officiële kandidatuur gesteld.

De Saudische voetbalbond (SAFF) presenteerde de slogan "Groeien. Samen" en het logo van de kandidatuur, dat bestaat uit kleurrijke linten die het cijfer 3 en 4 vormen.



"We geloven dat de tijd rijp is voor Saud-Arabië om het WK te organiseren", vertelde bondsvoorzitter Yasser Al Misehal. "Onze kandidatuur is gebaseerd op liefde voor de sport en het verlangen om voetbal in elke uithoek van de wereld te zien groeien."



"We willen de voetbalcultuur in ere houden en ons land delen met de rest van de wereld. De snelle transformatie van het land is de drijvende kracht achter onze kandidatuur."



Het land zet sinds enkele jaren fors in op voetbal - onder meer met miljoenen voor Europese en Zuid-Amerikaanse vedetten - en had ook zijn pijlen gericht op het WK van 2030, maar dat ging begin oktober naar Spanje, Portugal en Marokko.



De eerste 3 wedstrijden werden aan Uruguay, Argentinië en Paraguay toegewezen, ter ere van de 100e verjaardag van het WK. Daardoor komt het WK terecht op 3 verschillende continenten: Europa, Afrika en Zuid-Amerika.



Door de toewijzing van de editie van 2026 aan Noord- en Midden-Amerika met Canada, de VS en Mexico was het in 2034 sowieso de beurt aan Azië en Oceanië. Eind oktober trokken Australië, Indonesië, Maleisië en Singapore hun kandidatuur voor 2034 in, waardoor de weg voor Saudi-Arabië openlag.