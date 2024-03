RWDM moet thuiswedstrijd achter gesloten deuren afwerken na wangedrag fans tegen Eupen

Zondagavond 21 januari moest de slotwedstrijd van de 21e speeldag in de Jupiler Pro League tussen RWDM en Eupen in de 85e minuut definitief stopgezet worden door wangedrag van de thuisaanhang. Eerder was de partij ook al stilgelegd door vuurwerkbommetjes op het veld.

Vlak voor het uur had Renaud Emond toen met een rake kopbal de bezoekers uit Eupen op een 0-1-voorsprong gezet in het Edmond Machtensstadion.

Na een onderbreking van een twintigtal minuten werd de wedstrijd opnieuw op gang gefloten, maar dat was maar voor heel even. Vrijwel meteen werd er weer een rookbom op het veld gegooid, waarna Verboomen definitief de partij staakte.

Volgens het reglement van de Pro League moet het restant van de wedstrijd op latere datum uitgespeeld worden achter gesloten deuren, met de score op het moment van de stopzetting. Zo geschiedde ook, drie dagen later.

Gescoord werd er niet meer, waardoor Eupen met 0-1 won en zo een belangrijke zege boekte in de strijd tegen de degradatie. In totaal werden er nog 11 minuten en 20 seconden gespeeld, in deze kortste wedstrijd ooit in de Belgische hoogste klasse.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft RWDM nu veroordeeld tot het spelen van één thuiswedstrijd achter gesloten deuren en één uitwedstrijd zonder fans af te werken, als straf voor de ongeregeldheden.



RWDM zal het dus in volle degradatiestrijd twee wedstrijden zonder fans moeten stellen. De promovendus staat voorlopig veertiende in de stand, op drie punten van het voorlopig "veilige" OH Leuven.