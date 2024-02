Vader Bataille, assistent-coach bij KVO, begraaft strijdbijl met zoon Jelle: "Op Heizel draag ik zijn shirt"

Na de dubbele confrontatie is de rivaliteit ten einde. Antwerp was gewoon te sterk voor KV Oostende, zag ook vader Bataille.

Kurt: "Ik ben zeker trots op mijn zoon. We waren een maatje te klein vandaag. Toch ben ik ook trots op hem én op het parcours van KV Oostende."



Jelle: "Het is een verdiende zege. Het is een makkelijker parcours dan vorig jaar, maar twee finales op rij is erg knap. Op ons eigen veld wisten we dat we zouden winnen als we ons spel speelden. En het is extra tof om tegen je beste vriend (Robbie D'Haese, red.) en vader te spelen."

Zij gaven het beste van zichzelf om de titelverdediger te kloppen. 120 minuten lang mocht het daar ook op hopen.



Kurt: "We zijn trots op ons parcours. We hebben een paar eersteklassers uitgeschakeld. We hebben tot een halfuur in de terugmatch er een wedstrijd van gemaakt."



Jelle: "Het aantal supporters hier aanwezig op de Bosuil toont dat KVO een familieclub is die nog leeft. Als ik een goed woordje moet doen naar nieuwe de eigenaar: kopen. Nu is het voor Antwerp een kwestie om die beker binnen te slepen. Het draait alleen maar om de prijzen."

En daar kan Jelle Bataille opnieuw rekenen op de steun van zijn vader.



Kurt: "Ik ga sowieso naar de Heizel. Ik ga supporteren voor Antwerp en voor mijn zoon. Ik doe altijd het truitje van mijn zoon aan, dan."