90 minutes: "Zet Debast en Vertonghen ook samen centraal achterin bij de Rode Duivels"

Anderlecht klopte Club Brugge zondag na een dramatische ommekeer in het slot van de wedstrijd, pas in de extra tijd viel de 1-2. Het podcastpanel van 90 minutes viel het verschil in centrale defensie op bij de Brugse tegengoals: "Het rammelt op bepaalde vlakken." "Het was niet Vertonghen-Debast qua niveau", lanceerde Filip Joos de discussie. Gilles De Coster roemde "de krijger" in Vertonghen, die op een bepaald moment een zegegebaar maakte bij een geslaagde tackle: "Dat vond ik zo typerend en het verschil met de overkant vond ik stuitend." "En ik denk dat Vertonghen dat niet eens voor het publiek doet, maar uit zichzelf. Hij is supertrots en blij." Joos weet wat Anderlecht zo sterk maakt: "De as. Te beginnen bij Schmeichel, Vertonghen en Debast. Debast speelt op topniveau. Ik begin meer en meer te denken dat je die bij de nationale ploeg ook moet samenzetten."

"Wie is er zo goed aan het spelen in het buitenland dat die kan zeggen: "Ik ben beter dan Debast in het duo met Vertonghen?" Dan ga ik er wel van uit dat Alderweireld niet meer in aanmerking komt."



"Het is een groot voordeel dat die 2 mannen samenspelen bij hun club. Ik denk dat het vertrouwen van Vertonghen in Debast ook enorm is toegenomen."



"Daar zit ook wel een motief van trots in, dat die jongen naast jou sterker wordt in waar hij iets minder in was. Want voetballen moet je hem niet leren."



"Ik vind Debast voetballend alles. In een oefeninterland heeft Debast wel eens iemand laten binnenkoppen, dat klopt, maar ik denk dat je er ook voetballend zo veel uithaalt."



Het panel gaat voorts op zoek naar wie links en rechts van dat centrale Debast-Vertonghen-duo kan staan. Joos: "Theate vond ik op links niet slecht." Daan Heymans laat de naam van Castro-Montes vallen: "Hoe die van Gent naar Union is gegaan, is echt een verlies van Gent. Ik vind dat hij een nationale selectie verdient."