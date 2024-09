Voedt Bayern München zelf weer de twijfels rond Vincent Kompany? "De uitspraken waren niet nodig"

Vincent Kompany is bij Bayern München met 9 op 9 aan het seizoen begonnen. Zijn aanstelling als T1 was voor vriend en vijand een regelrechte verrassing. Net nu de wittebroodsweken rustig lijken te verlopen, gaf de sportieve cel echter toe dat er twijfels waren rond Kompany. Het panel van 90 Minutes is toch (gedeeltelijk) verbaasd.

Dat Vincent Kompany niet de eerste keuze van FC Bayern München was, weet iedereen. De Duitse topclub kreeg een "njet" van topkandidaten als Julian Nagelsmann en Ralf Rangnick.

Max Eberl, de sportieve directeur van Bayern, gaf afgelopen weekend in een voetbaltalkshow toe dat Kompany niet bovenaan de lijst stond.

Hij figureerde wel op een longlist, maar Eberl bekende dat Bayern twijfelde aan Kompany door zijn gebrek aan ervaring als T1 op het hoogste niveau en zijn degradatie met Burnley.

Voorlopig geeft Kompany zijn criticasters lik op stuk met een 9 op 9, maar de uitspraken en de timing zijn toch opvallend. Zo lijkt Bayern zelf de scepsis nog wat extra in de verf te zetten.

"Vind je het gek?", toont Sam Kerkhofs begrip voor het discours van Eberl. "Dat je het zegt nadat Bayern goed begonnen was, is vreemd", schat Filip Joos in, die wel bedenkingen plaatst bij de context over de uitlatigen.

Gilles De Coster stelt zich vragen. "Als het slecht begint te gaan, heb je meteen een thema. Als Kompany verliest of het gaat minder goed, dan hangt het onderwerp daar wel. Het zou misschien sowieso naar boven komen, maar ik vind het niet nodig."

"Wat hij zegt, is wat wij denken", vult Daan Heymans aan. "Het is nog vroeg om te zeggen, maar het bolt redelijk goed bij Bayern. Nu berokken je geen schade aan Kompany", besluit Kerkhofs.